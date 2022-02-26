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В Киеве снова объявили воздушную тревогу: жителей просят спрятаться в укрытиях

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 25 февраля в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Городская администрация просит жителей укрыться в убежищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

"Внимание! В Киеве объявлена очередная воздушная тревога", - говорится в сообщении.

В КГГА призвали жителей столицы немедленно проследовать в убежища гражданской защиты. Найти ближайшее укрытие можно по ссылке.

Напомним, сегодня днем в Киеве уже срабатывали сирены воздушной тревоги.

Отметим, если включают сирены гражданской обороны, то необходимо выключить свет и спуститься в укрытие. В Киеве это, как правило, подвальные помещения, подземные паркинги, переходы и станции метро.

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