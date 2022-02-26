У Києві знову оголосили повітряну тривогу: жителів просять сховатися в укриттях

Увечері 25 лютого в Києві знову оголосили повітряну тривогу. Міська адміністрація просить жителів сховатися в притулках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.
"Увага! У Києві оголошена чергова повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.
У КМДА закликали жителів столиці негайно пройти до притулків цивільного захисту. Знайти найближче укриття можна по посиланню.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві вже спрацьовували сирени повітряної тривоги.
Відзначимо, якщо включають сирени цивільної оборони, то необхідно вимкнути світло і спуститися в укриття. У Києві це, як правило, підвальні приміщення, підземні паркінги, переходи і станції метро.