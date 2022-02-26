RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві знову оголосили повітряну тривогу: жителів просять сховатися в укриттях

Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 25 лютого в Києві знову оголосили повітряну тривогу. Міська адміністрація просить жителів сховатися в притулках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

"Увага! У Києві оголошена чергова повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

У КМДА закликали жителів столиці негайно пройти до притулків цивільного захисту. Знайти найближче укриття можна по посиланню.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві вже спрацьовували сирени повітряної тривоги.

Відзначимо, якщо включають сирени цивільної оборони, то необхідно вимкнути світло і спуститися в укриття. У Києві це, як правило, підвальні приміщення, підземні паркінги, переходи і станції метро.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВторгнення Росії до України