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Метро з аеропорту в Жулянах на Троєщину вирішили побудувати до 2025 року

Новини » Транспорт    23.10.2018 - 17:05
Фото: метро (РБК-Україна)
Фото: метро (РБК-Україна)

Траса лінії проляже через центральний залізничний вокзал, центральну частину міста і Поділ

Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 19 жовтня 2018 року №1882.

"3дійснити у 2018-2025 роках будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо", - йдеться в документі.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що траса лінії проляже від Кільцевої дороги, через аеропорт Жуляни, центральний залізничний вокзал, центральну частину міста, Поділ і по Подільському мостовому переходу до житлових районів Троєщини.

Також планується облаштувати пересадочні вузли на станціях метрополітену "Вокзальна", "Лук'янівська" і "Тараса Шевченка", які дадуть змогу розвантажити існуючі пересадочні вузли метрополітену в центральній частині міста.

"Цією лінією буде забезпечено транспортне обслуговування мешканців декількох районів м. Києва", - наголошується в документі.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року мер Києва Віталій Кличко підписав угоду про співробітництво з китайським консорціумом щодо будівництва 4-ї гілки метро. Вартість будівництва оцінюють у 2 млрд доларів, при цьому 85% від прогнозованої вартості проекту буде забезпечено за рахунок кредиту від китайських фінансових установ. Проект передбачає будівництво нової лінії метрополітену протяжністю майже 18 км з 13-ма станціями. Також буде побудована пересадочна лінія протяжністю 1 км між кільцевою електричкою та новою четвертою лінією. Передбачається, що термін будівництва - 5 років.

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