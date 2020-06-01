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В Киеве объявили штормовое предупреждение в ближайший час

Новости » Общество     01.06.2020 - 12:18
В Киеве объявили штормовое предупреждение в ближайший час
Фото: непогода в Киеве (РБК-Украина)

Из-за сильного ветра в Киеве объявлен І уровень опасности

Погода в Киеве в ближайший час резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу Укргидрометцентра, ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Из-за сильного ветра в Киеве объявлен І уровень опасности, желтый.

Жителей города призывают закрыть окна, а если вы на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

Отметим, последний месяц в Украине почти каждый день идет дождь, сопровождаемый грозами. Также синоптики объявляют штормовое предупреждение. Впрочем, в этом году была теплая зима.

Кроме того, в Укргидрометцентре прогнозировали, что сегодня дожди будут во всех областях, но температура воздуха будет до +22.

Напомним, климатологи подвели итоги мая в Киеве, этот месяц был самым холодным с начала века.

РБК-Украина писало, что средняя температура воздуха в Киеве за январь-март 2020 года составляла 3,3 градусов тепла.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Штормовое предупреждениеПогода
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