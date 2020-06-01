У Києві оголосили штормове попередження в найближчу годину

Фото: непогода в Києві (РБК-Україна)

Через сильний вітер в Києві оголошено І рівень небезпечності

Погода в Києві в найближчу годину різко погіршиться, оголошено штормове попередження. За прогнозом УкрГідрометцентру, очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Через сильний вітер в Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Мешканців міста закликають закрити вікна, а якщо ви на вулиці, триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

Зазначимо, останній місяць в Україні чи не щодня йде дощ, який супроводжується грозами. Також синоптики оголошують штормове попередження. Втім, цього року була тепла зима.

Крім того, в УкрГідрометцентрі прогнозували, що сьогодні дощі будуть у всіх областях, але температура повітря буде до +22.

Нагадаємо, кліматологи підбили підсумки травня у Києві, цей місяць був найхолодніший з початку століття.

РБК-Україна писало, що середня температура повітря у Києві за січень-березень 2020 року становила 3,3 градусів тепла.

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Автор: Анастасия Рокитна