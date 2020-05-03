В Киеве объявили штормовое предупреждение

Ожидается гроза и сильные порывы ветра
В Киеве сегодня, 3 мая, днем ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По данным синоптиков, днем в столице ожидается гроза, объявлен І уровень опасности (желтый). При сильных порывах ветров специалисты призывают соблюдать следующие рекомендации:
Напомним, вчера в Киеве так же было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 15-20 м/с, также была гроза.
Отметим, сегодня в Украине синоптики прогнозируют дождливую погоду почти на всей территории страны. При этом температура воздуха будет достигать +23 градусов тепла.