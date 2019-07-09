В Киеве объявили штормовое предупреждение

Погода в Киеве сегодня, 9 июля, ухудшится, объявили штормовое предупреждение в ближайший час. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам Гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 9 июля в столице порывы ветра 5-18 м/с. Как отмечается, это І уровень опасности.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила о похолодании. Ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей опустится до +7 +14 градусов. РБК-Украина писало, что по данным Гидрометцентра, в Киеве сегодня могут быть дожди и грозы. Однако, утро было солнечное. Диденко также отмечала, что в столице будет пасмурно.

"В Киеве во вторник будут пролетать облачка, в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10+13 градусов, днем около +20 градусов", - сообщила она.

Как отмечается, в Киеве в среду, 10 июля, ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью +12 +14 градусов, днем около +20 градусов.