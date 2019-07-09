Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем в западных и местами в северных областях грозы

Погода в Украине сегодня, 9 июля, ухудшится в восточных областях страны и Приазовье. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, сегодня ночью в восточных областях страны и Приазовье, днем в западных и местами в северных областях грозы.

Напомним, синоптики сообщали, что на западе и севере страны сегодня будут дожди и грозы. Однако, в центре и на востоке - солнечно. Температура воздуха днем на западе составит +19+25, а ночью ожидается +9+11.

РБК-Украина писало и прогноз синоптика Наталки Диденко. Сегодня, по ее данным, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +19+24 градусов, на западе - от +18 до +20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет теплее, 25+28 градусов. Она также отметила, что в середине недели ночью ожидается от +8 до +13 градусов.

По данным Гидрометцентра, в Киеве сегодня могут быть дожди и грозы. Однако, утро солнечное. Диденко также отмечала, что в столице возможен дождь.

"В Киеве во вторник будут пролетать облачка, в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10+13 градусов, днем около +20 градусов", - сообщила она.