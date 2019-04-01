В Киеве объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра достигнут 15-18 м/с
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве в течение ближайшего часа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По прогнозам синоптиков, в ближайший час в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (первый уровень опасности, желтый), которые сохранятся в течении первого апреля.
В КГГА призывают быть осторожными и соблюдать рекомендации во время сильного ветра:
Напомним РБК-Украина сообщало, что первого апреля погода в Украине будет теплой, ожидается до 20 градусов тепла в некоторых областях. Кроме того, 1 апреля в Украине без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.
Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине погода несколько изменится, а местами температура воздуха опуститься до +8 градусов.