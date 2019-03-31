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Синоптик предупредила о смене погоды

Новости » Общество    31.03.2019 - 18:25
Синоптик предупредила о смене погоды
Иллюстративное фото (instagram.com/want_kiev)

Температура воздуха понизится и будет сильный ветер

Завтра погода в Украине несколько изменится, местами температура днем опустится до +8 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Сообщается, что 1 апреля в западных и северных областях похолодает до +8+12 градусов.

"На юге, востоке и в центре еще побудет сегодняшняя очень теплая погода. Осадки маловероятны, солнышко. Но вследствие давления холодного воздуха с севера усилится ветер", - предупредила Диденко.

В Киеве первого апреля температура воздуха снизится и составит около +10 градусов. Осадков не будет, но будет сильный ветер.

Синоптик предупредила о смене погоды

Напомним, по данным Укргидрометцентра, по данным синоптиков, 1 апреля в Украине без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м / сек. Температура ночью до +6 градусов, днем до +14. В южной части и восточных областях до +20; в Карпатах на протяжении суток около 0 градусов.

Ранее Диденко сообщала, что 31 марта в Украине будет солнечно, ясно и тепло, однако ночью похолодает, а в восточных областях местами воздух промерзнет до -2 градусов.

РБК-Украина писало, что в воскресенье, 31 марта 2019, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.

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