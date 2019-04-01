В Киеве объявили штормовое предупреждение

Фото: штормовое предупреждение (Александр Прилепа / УНИАН)

Порывы ветра достигнут 15-18 м/с

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве в течение ближайшего часа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозам синоптиков, в ближайший час в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (первый уровень опасности, желтый), которые сохранятся в течении первого апреля.

В КГГА призывают быть осторожными и соблюдать рекомендации во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним РБК-Украина сообщало, что первого апреля погода в Украине будет теплой, ожидается до 20 градусов тепла в некоторых областях. Кроме того, 1 апреля в Украине без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине погода несколько изменится, а местами температура воздуха опуститься до +8 градусов.