У Києві оголосили штормове попередження

Фото: штормове попередження (Олександр Прилепа / УНІАН)

Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с

Синоптики попередили про погіршення погоди в Києві протягом найближчої години. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За прогнозами синоптиків, у найближчий час в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий), які збережуться протягом першого квітня.

У КМДА закликають бути обережними та дотримуватися рекомендації під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо РБК-Україна повідомляло, що першого квітня погода в Україні буде теплою очікується до 20 градусів тепла у деяких областях. Крім того, 1 квітня в Україні без опадів. Вітер північний і північно-східний, 7-12 м/с.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні погода дещо зміниться, а місцями температура повітря знизиться до +8 градусів.