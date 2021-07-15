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В Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: сколько продлится

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Киев, Четверг 15 июля 2021 13:23
В Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: сколько продлится Фото: в Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Жителей столицы предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Он будет длиться с 15 по 17 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Департамента муниципальной безопасности КГГА.

В частности, киевлян призвали осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

Так, в течение пожароопасного периода запрещается:

  • разводить костры в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;
  • заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
  • оставлять в лесу пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки;
  • заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;
  • выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.

Напомним, ранее в Киеве и Киевской области предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

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