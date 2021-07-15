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У Києві оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: скільки триватиме

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Київ, Четвер 15 липня 2021 13:23
У Києві оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: скільки триватиме Фото: у Києві оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Мешканців столиці попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він триватиме з 15 до 17 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Зокрема, киян закликали обережно поводитися з вогнем та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Так, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
  • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
  • випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

Нагадаємо, раніше у Києві та Київській області попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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