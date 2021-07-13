В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности (facebook.com/lugdsns)
В Киеве и Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Опасность будет сохраняться с 14 до 16 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА призвали жителей и гостей столичного региона осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
В частности, во время пожароопасного периода запрещается:
- разведение костра в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;
- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
- оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;
- выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.