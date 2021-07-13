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В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

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Киев, Вторник 13 июля 2021 18:23
В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности Фото: В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности (facebook.com/lugdsns)
Автор: РБК-Украина

В Киеве и Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Опасность будет сохраняться с 14 до 16 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА призвали жителей и гостей столичного региона осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

В частности, во время пожароопасного периода запрещается:

  • разведение костра в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;
  • заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;
  • выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.
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