В Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Теlegram.

Шмыгаль отметил, что никаких новых ограничений пока не предвидится, а режим ЧС призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

"Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Киеве", - написал он в Теlegram.

Отметим, до этого заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина рассказал, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях - Черновицкой, Житомирской и Киевской.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров принял решение закрыть метро в Украине, в том числе и в Киеве, в связи с коронавирусом.

Добавим, что в Киеве ужесточили карантин. В частности, в столице ограничили передвижение людей между городом и другими населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан. Также ограничили работу заведений общественного питания и торговых центров