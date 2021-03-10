В Киеве обсудили пути реинтеграции Донбасса и Крыма

По его словам, существует четыре основных сценария возвращения этих территорий: сценарий постепенной интеграции по приднестровскому образцу, сценарий так называемых "витрин", когда Украина строит образцовую гражданскую жизнь на соседних с оккупированными территориях, сценарий санкций, рассчитанный на международное давление, а также реалистичный сценарий.

"Признать, что наши территории тотально оккупированы РФ, у которой нет никаких моральных, гуманитарных, практических оснований желать возвращения этих территорий в Украине. Мы ведем борьбу на всех фронтах - военном, гуманитарном, внутреннеполитическом, но также и на экономическом. Это сценарий, который заставляет украинское общество, посмотрев реально на ситуацию, сказать простые вещи: эти территории оккупированы, Украина не может позволить себе помогать в социально-экономической сфере существованию оккупационных режимов. Украина не может позволить себе торговлю с оккупированными территориями, любую экономическую деятельность, даже выполнение своих социальных программ. Потому что это приводит к усилению врага и ослаблению Украины", - считает Билецкий.

В военной сфере проблема возвращения и реинтеграции оккупированных территорий должна решаться одновременно с реформированием армии, считает экс-заместитель главы СНБО Сергей Кривонос.

"Армия не может быть сильной, если слабая экономика, отсутствует национальная идея и национальные ценности, которые объединяют народ. Сейчас у нас на государственном уровне нет нормальной сильной экономики, у нас вообще отсутствует вопрос национальных ценностей", - сказал Кривонос.

Введение в действие закона о коллаборационизме и внедрение военно-гражданских администраций - таковы главные инструменты реинтеграции оккупированных территорий после их возвращения в Украину, добавил начальник штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин.

"После того, как мы освободим оккупированные территории и получим над ним контроль - очень важным станет именно привлечения к ответственности тех людей, которые там работали на РФ. Потому что для нормального старта жизни на этих территориях важно восстановить справедливость", - сказал Жорин.

По его мнению, оптимальным решением было бы параллельное проведение демилитаризации и особой паспортной политики, когда в течение полугода население сможет добровольно сдать оружие и паспорта страны-агрессора. Тех, кто этого не сделает, Жорин предлагает лишать гражданства Украины.