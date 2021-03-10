В Києві обговорили шляхи реінтеграції Донбасу і Криму

За його словами, існує чотири основні сценарії повернення цих територій: сценарій поступової інтеграції за придністровським зразком, сценарій так званих "вітрин", коли Україна будує зразкове цивільне життя на сусідніх з окупованими територіях, сценарій санкцій, розрахований на міжнародний тиск, а також сценарій реалістичний.

"Визнати, що наші території тотально окуповані РФ, у якої нема жодних моральних, гуманітарних, практичних підстав бажати повернення цих територій до України. Ми ведемо боротьбу на всіх фронтах - військовому, гуманітарному, внутрішньополітичному, але також і на економічному. Це сценарій, який змушує українське суспільство, подивившись реально на ситуацію, сказати прості речі: ці території окуповані, Україна не може дозволити собі допомагати в соціально-економічній сфері існуванню окупаційних режимів. Україна не може дозволити собі торгівлю з окупованими територіями, будь-яку економічну діяльність, навіть виконання своїх соціальних програм. Бо це призводить до посилення ворога і послаблення України", - вважає Білецький.

У військовій сфері проблема повернення та реінтеграції окупованих територій має вирішуватися одночасно з реформуванням армії, вважає екс-заступник глави РНБО Сергій Кривонос.

"Армія не може бути сильною, якщо слабка економіка й відсутня національна ідея і національні цінності, які об’єднують народ. Наразі у нас на державному рівні немає нормальної сильної економіки, у нас взагалі відсутнє питання національних цінностей", - сказав Кривонос.

Введення в дію закону про колабораціонізм та запровадження військово-цивільних адміністрацій - такі головні інструменти реінтеграції окупованих територій після повернення їх до України, додав начальник штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

"Після того, як ми звільнимо окуповані території та отримаємо над ним контроль - надзвичайно важливим стане саме притягнення до відповідальності тих людей, які там працювали на РФ. Бо для нормального старту життя на цих територіях важливим є відновити справедливість", - сказав Жорін.

На його думку, оптимальним рішенням було б паралельне проведення демілітаризації та особливої паспортної політики, коли протягом півроку населення матиме змогу добровільно здати зброю та паспорти країни-агресора. Тих, хто цього не зробить, Жорін пропонує позбавляти громадянства України.