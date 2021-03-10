ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве обсудили пути реинтеграции Донбасса и Крыма

Новина українською → Кие, Среда 10 марта 2021 21:37
В Киеве обсудили пути реинтеграции Донбасса и Крыма Фото: во время круглого стола (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В Киеве обсудили комплекс мероприятий, направленных на возвращение и реинтеграцию временно оккупированных территорий. В частности, социально-экономическая стратегия должна базироваться на полной их блокаде не только в экономическом, но и социальном направлении.

Об этом заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий во время круглого стола "Крым и Донбасс: пути возвращения".

По его словам, существует четыре основных сценария возвращения этих территорий: сценарий постепенной интеграции по приднестровскому образцу, сценарий так называемых "витрин", когда Украина строит образцовую гражданскую жизнь на соседних с оккупированными территориях, сценарий санкций, рассчитанный на международное давление, а также реалистичный сценарий.

"Признать, что наши территории тотально оккупированы РФ, у которой нет никаких моральных, гуманитарных, практических оснований желать возвращения этих территорий в Украине. Мы ведем борьбу на всех фронтах - военном, гуманитарном, внутреннеполитическом, но также и на экономическом. Это сценарий, который заставляет украинское общество, посмотрев реально на ситуацию, сказать простые вещи: эти территории оккупированы, Украина не может позволить себе помогать в социально-экономической сфере существованию оккупационных режимов. Украина не может позволить себе торговлю с оккупированными территориями, любую экономическую деятельность, даже выполнение своих социальных программ. Потому что это приводит к усилению врага и ослаблению Украины", - считает Билецкий.

В Киеве обсудили пути реинтеграции Донбасса и Крыма

В военной сфере проблема возвращения и реинтеграции оккупированных территорий должна решаться одновременно с реформированием армии, считает экс-заместитель главы СНБО Сергей Кривонос.

"Армия не может быть сильной, если слабая экономика, отсутствует национальная идея и национальные ценности, которые объединяют народ. Сейчас у нас на государственном уровне нет нормальной сильной экономики, у нас вообще отсутствует вопрос национальных ценностей", - сказал Кривонос.

Введение в действие закона о коллаборационизме и внедрение военно-гражданских администраций - таковы главные инструменты реинтеграции оккупированных территорий после их возвращения в Украину, добавил начальник штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин.

"После того, как мы освободим оккупированные территории и получим над ним контроль - очень важным станет именно привлечения к ответственности тех людей, которые там работали на РФ. Потому что для нормального старта жизни на этих территориях важно восстановить справедливость", - сказал Жорин.

По его мнению, оптимальным решением было бы параллельное проведение демилитаризации и особой паспортной политики, когда в течение полугода население сможет добровольно сдать оружие и паспорта страны-агрессора. Тех, кто этого не сделает, Жорин предлагает лишать гражданства Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на уровне Трехсторонней контактной группы предварительно договорились создать международную рабочую группу для мониторинга экологической ситуации на оккупированных территориях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс Крым
NEWS
Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield
Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield
DAILY
Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам