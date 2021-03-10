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В Києві обговорили шляхи реінтеграції Донбасу і Криму

Новость на русском → Кіо, Середа 10 березня 2021 21:37
В Києві обговорили шляхи реінтеграції Донбасу і Криму Фото: під час круглого столу (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

У Києві обговорили комплекс заходів, спрямованих на повернення та реінтеграцію тимчасово окупованих територій. Зокрема, соціально-економічна стратегія повинна базуватися на повній їх блокаді не тільки в економічному, а й соціальному напрямку.

Про це заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький під час круглого столу "Крим і Донбас: шляхи повернення".

За його словами, існує чотири основні сценарії повернення цих територій: сценарій поступової інтеграції за придністровським зразком, сценарій так званих "вітрин", коли Україна будує зразкове цивільне життя на сусідніх з окупованими територіях, сценарій санкцій, розрахований на міжнародний тиск, а також сценарій реалістичний.

"Визнати, що наші території тотально окуповані РФ, у якої нема жодних моральних, гуманітарних, практичних підстав бажати повернення цих територій до України. Ми ведемо боротьбу на всіх фронтах - військовому, гуманітарному, внутрішньополітичному, але також і на економічному. Це сценарій, який змушує українське суспільство, подивившись реально на ситуацію, сказати прості речі: ці території окуповані, Україна не може дозволити собі допомагати в соціально-економічній сфері існуванню окупаційних режимів. Україна не може дозволити собі торгівлю з окупованими територіями, будь-яку економічну діяльність, навіть виконання своїх соціальних програм. Бо це призводить до посилення ворога і послаблення України", - вважає Білецький.

В Києві обговорили шляхи реінтеграції Донбасу і Криму

У військовій сфері проблема повернення та реінтеграції окупованих територій має вирішуватися одночасно з реформуванням армії, вважає екс-заступник глави РНБО Сергій Кривонос.

"Армія не може бути сильною, якщо слабка економіка й відсутня національна ідея і національні цінності, які об’єднують народ. Наразі у нас на державному рівні немає нормальної сильної економіки, у нас взагалі відсутнє питання національних цінностей", - сказав Кривонос.

Введення в дію закону про колабораціонізм та запровадження військово-цивільних адміністрацій - такі головні інструменти реінтеграції окупованих територій після повернення їх до України, додав начальник штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

"Після того, як ми звільнимо окуповані території та отримаємо над ним контроль - надзвичайно важливим стане саме притягнення до відповідальності тих людей, які там працювали на РФ. Бо для нормального старту життя на цих територіях важливим є відновити справедливість", - сказав Жорін.

На його думку, оптимальним рішенням було б паралельне проведення демілітаризації та особливої паспортної політики, коли протягом півроку населення матиме змогу добровільно здати зброю та паспорти країни-агресора. Тих, хто цього не зробить, Жорін пропонує позбавляти громадянства України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на рівні Тристоронньої контактної групи попередньо домовилися створити міжнародну робочу групу для моніторингу екологічної ситуації на окупованих територіях.

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