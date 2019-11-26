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У Києві утворилися значні затори

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 09:23
У Києві утворилися значні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено на обох берегах

У вівторок, 26 листопада, в Києві значні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворилися на проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі, проспекту Академіка Палладіна, вулиці Жилянській, бульварі Тараса Шевченка, Воздушнофлотском проспекті, вулиці Теліги, Щусєва, бульварі Лесі Українки, Дружби Народів, вулиці Бойчука, проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, вулиці Набережно-Крещатецкой, Новокостянтинівської, Скляренко, Грінченка, Протасовому Яру

У Києві утворилися значні затори

На лівому березі ускладнено рух на Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Бажана, на Харківському шосе, проспекті Визволителів, Ватутіна, вулиці Братиславській.

У Києві утворилися значні затори

Також ускладнено рух на мосту Патона, Дарницькому мосту, Південному мосту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві обмежать рух на естакади Південного мосту. зокрема, в "Київавтодорі" повідомили, що обмеження діятимуть до 8 грудня з 9:00 до 13:00 на Південному мосту у напрямку до станції метро "Видубичі".

Також повідомлялося, що під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020. Названо вулиці, де буде перекрито рух. Крім того, будуть внесені зміни в роботу наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

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