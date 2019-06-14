Киев остановился в пробках

В Киеве сегодня днем, 14 июня, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта в районе метро "Житомирская", "Академгородок", "Берестейская", "Шулявская". В частности, там пробки зафиксированы на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Гарматной, Дегтяревской, Николая Василенко, Академика Туполева. Также пробки есть на Большой Окружной дороге, Воздухофлотском проспекте, улице Освиты, Валерия Лобановского.

Многочисленные пробки образовались в центре столице. Так, пробки зафиксированы в районе метро "Университет", "Золотые Ворота", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Крещатик", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко", "Выдубичи", "Дружбы Народов".

Кроме того, пробки образовались на мосту Патона и Дарницком мосту. Пробки есть на Набережном шоссе, на улице Набережно-Луговая проводятся ремонтные работы.

На левом берегу затруднено движение транспорта на Баварском проспекте, возле станции метро "Левобережная", на проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Николая Бажана и в районе станций метро "Осокорки" и "Славутич".

Фото (google.com.ua/maps/)

Напомним, в Киеве с 13 по 19 июня частично ограничат движение на Северном мосту.

Кроме того, с 10 утра 12 июня до 6 утра 18 июня частично ограничат движение транспорта на путепроводе на улице Михаила Бойчука в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия и деформационного шва.