Київ зупинився в пробках

У Києві сьогодні вдень, 14 червня, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнено рух транспорту в районі метро "Житомирська", "Академмістечко", "Берестейська", "Шулявська". Зокрема, там пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Гарматній, Дегтярівській, Миколи Василенка, Академіка Туполєва. Також пробки є на Великій Окружній дорозі, Повітрофлотському проспекті, вулиці Освіти, Валерія Лобановського.

Численні затори утворилися в центрі столиці. Так, зафіксовані пробки в районі метро "Університет", "Золоті Ворота", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Хрещатик", "Поштова площа", "Контрактова площа", "Тараса Шевченка", "Видубичі", "Дружби Народів".

Крім того, затори утворилися на мосту Патона і Дарницькому мосту. Пробки є на Набережному шосе, на вулиці Набережно-Лугова проводяться ремонтні роботи.

На лівому березі ускладнено рух транспорту на Баварському проспекті, біля станції метро "Лівобережна", на проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана та в районі станцій метро "Осокорки" та "Славутич".

Фото (google.com.ua/maps/)

Нагадаємо, в Києві з 13 по 19 червня частково обмежать рух на Північному мосту.

Крім того, з 10 ранку 12 червня до 6 ранку 18 червня частково обмежать рух транспорту на шляхопроводі на вулиці Михайла Бойчука у зв'язку з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття та деформаційного шва.