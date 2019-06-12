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В Киеве на неделю ограничат движение на Северном мосту

Новости » Общество    12.06.2019 - 18:23
В Киеве на неделю ограничат движение на Северном мосту
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничение будет действовать с 21:00 13 июня до 06:00 19 июня

В Киеве с 13 по 19 июня частично ограничат движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, с 21:00 13 июня до 6 утра 19 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через речку Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  с 7:00 12 июня до 11:00 13 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Академика Заболотного на участке от ТЦ "Магелан" до Феофановского рынке будет частично ограничено движение транспорта.

Кроме того, с 10 утра 12 июня до 6 утра 18 июня частично ограничат движение транспорта на путепроводе на улице Михаила Бойчука в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия и деформационного шва.

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