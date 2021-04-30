В Киеве образовались пробки перед праздничными выходными

Правый берег

На правом берегу столицы пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры, улицах Богатырской, Набережно-Луговой, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, проспекте Победы, проспекте Лобановского, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой.

Также движение затруднено на улице Елены Телиги, улице Вадима Гетьмана, улице Нижний вал, улице Глыбочицкой.

Кроме того, небольшие пробки наблюдаются на мосту Метро и Южном.

Помимо этого, движение затруднено на Большой кольцевой дороге и выездах из Киева, в частности на Житомирском шоссе.

Левый берег

На дорогах левого берега Киева также наблюдаются пробки. Движение затруднено на проспекте Николая Бажана, Харьковской шоссе, улицах Урловская, Здолбуновская и Тепловозная, проспекте Мира, проспекте Юрия Гагарина, проспекте Вызволителей, Броварском проспекте и бульваре Перова.