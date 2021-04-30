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У Києві утворилися затори перед святковими вихідними

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 30 квітня, в Києві утворилися значні затори. Також ускладнено рух На виїзді з міста, оскільки українців очікують чотири вихідних.

Про це свідчать дані Google Maps.

Правий берег

На правому березі столиці затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери, вулицях Богатирській, Набережно-Луговій, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій.

Також рух ускладнено на вулиці Олени Теліги, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Нижній вал, вулиці Глибочицькій.

Крім того, невеликі пробки спостерігаються на мосту Метро і Південному.

Крім цього, рух ускладнений на Великій Кільцевій дорозі і виїздах з Києва, зокрема на Житомирському шосе.

Лівий берег

На дорогах лівого берега Києва також спостерігаються затори. Рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана, Харківській шосе, вулицях Урлівська, Здолбунівська та Тепловозна, проспекті Миру, проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Визволителів, Броварському проспекті та бульварі Перова.

Нагадаємо, 1 травня муніципальні парковки Києва знову стануть платними. Це пов'язано з тим, що Київ виходить з "червоної" зони карантину і послаблює обмеження.

Крім того, після скасування локдауну в Києві на вулиці вийдуть додаткові патрулі, які контролюватимуть дотримання обмежень.

Додамо, що з 1 травня в Києві будуть скасовано спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті.

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