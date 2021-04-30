У Києві утворилися затори перед святковими вихідними

Правий берег

На правому березі столиці затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери, вулицях Богатирській, Набережно-Луговій, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій.

Також рух ускладнено на вулиці Олени Теліги, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Нижній вал, вулиці Глибочицькій.

Крім того, невеликі пробки спостерігаються на мосту Метро і Південному.

Крім цього, рух ускладнений на Великій Кільцевій дорозі і виїздах з Києва, зокрема на Житомирському шосе.

Лівий берег

На дорогах лівого берега Києва також спостерігаються затори. Рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана, Харківській шосе, вулицях Урлівська, Здолбунівська та Тепловозна, проспекті Миру, проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Визволителів, Броварському проспекті та бульварі Перова.