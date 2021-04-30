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В Киеве образовались пробки перед праздничными выходными

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 16:32
В Киеве образовались пробки перед праздничными выходными Фото: в Киеве образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 30 апреля, в Киеве образовались значительные пробки. Также затруднено движение на выезде из города, поскольку украинцев ожидают четыре выходных.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Правый берег

На правом берегу столицы пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры, улицах Богатырской, Набережно-Луговой, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, проспекте Победы, проспекте Лобановского, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой.

Также движение затруднено на улице Елены Телиги, улице Вадима Гетьмана, улице Нижний вал, улице Глыбочицкой.

Кроме того, небольшие пробки наблюдаются на мосту Метро и Южном.

Помимо этого, движение затруднено на Большой кольцевой дороге и выездах из Киева, в частности на Житомирском шоссе.

В Киеве образовались пробки перед праздничными выходными

Левый берег

На дорогах левого берега Киева также наблюдаются пробки. Движение затруднено на проспекте Николая Бажана, Харьковской шоссе, улицах Урловская, Здолбуновская и Тепловозная, проспекте Мира, проспекте Юрия Гагарина, проспекте Вызволителей, Броварском проспекте и бульваре Перова.

В Киеве образовались пробки перед праздничными выходными

Напомним, 1 мая муниципальные парковки Киева снова станут платными. Это связано с тем, что Киев выходит из "красной" зоны карантина и ослабляет ограничения.

Кроме того, после отмены локдауна в Киеве на улицы выйдут дополнительные патрули, которые будут контролировать соблюдение ограничений.

Добавим, что с 1 мая в Киеве будут отменены специальные пропуска для проезда в общественном транспорте.

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