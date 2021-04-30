В Киеве образовались пробки перед праздничными выходными

В пятницу, 30 апреля, в Киеве образовались значительные пробки. Также затруднено движение на выезде из города, поскольку украинцев ожидают четыре выходных.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Правый берег На правом берегу столицы пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры, улицах Богатырской, Набережно-Луговой, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, проспекте Победы, проспекте Лобановского, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой. Также движение затруднено на улице Елены Телиги, улице Вадима Гетьмана, улице Нижний вал, улице Глыбочицкой. Кроме того, небольшие пробки наблюдаются на мосту Метро и Южном. Помимо этого, движение затруднено на Большой кольцевой дороге и выездах из Киева, в частности на Житомирском шоссе. Левый берег На дорогах левого берега Киева также наблюдаются пробки. Движение затруднено на проспекте Николая Бажана, Харьковской шоссе, улицах Урловская, Здолбуновская и Тепловозная, проспекте Мира, проспекте Юрия Гагарина, проспекте Вызволителей, Броварском проспекте и бульваре Перова.