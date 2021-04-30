ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві утворилися затори перед святковими вихідними

Новость на русском → Києва, П'ятниця 30 квітня 2021 16:32
У Києві утворилися затори перед святковими вихідними Фото: у Києві утворилися пробки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 30 квітня, в Києві утворилися значні затори. Також ускладнено рух На виїзді з міста, оскільки українців очікують чотири вихідних.

Про це свідчать дані Google Maps.

Правий берег

На правому березі столиці затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери, вулицях Богатирській, Набережно-Луговій, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій.

Також рух ускладнено на вулиці Олени Теліги, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Нижній вал, вулиці Глибочицькій.

Крім того, невеликі пробки спостерігаються на мосту Метро і Південному.

Крім цього, рух ускладнений на Великій Кільцевій дорозі і виїздах з Києва, зокрема на Житомирському шосе.

У Києві утворилися затори перед святковими вихідними

Лівий берег

На дорогах лівого берега Києва також спостерігаються затори. Рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана, Харківській шосе, вулицях Урлівська, Здолбунівська та Тепловозна, проспекті Миру, проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Визволителів, Броварському проспекті та бульварі Перова.

У Києві утворилися затори перед святковими вихідними

Нагадаємо, 1 травня муніципальні парковки Києва знову стануть платними. Це пов'язано з тим, що Київ виходить з "червоної" зони карантину і послаблює обмеження.

Крім того, після скасування локдауну в Києві на вулиці вийдуть додаткові патрулі, які контролюватимуть дотримання обмежень.

Додамо, що з 1 травня в Києві будуть скасовано спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ
NEWS
Візит Блінкена в Україну: стала відома дата
Візит Блінкена в Україну: стала відома дата
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії