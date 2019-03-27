ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворились пробки

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 14:30
У Києві утворились пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки зафіксовані на Південному мосту та Гаванському мосту

У Києві вдень у понеділок, 27 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, Деміївській площі, вулиці Саперно-Слобідській, вулиці Великій Васильківській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, вулиці Жилянській, вулиці Великій Житомирській, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Нижній Вал.

 
Фото: пробки в Києві (скріншот)

Крім цього, пробки зафіксовані на Південному мосту та Гаванському мосту. Також пробки на лівому березі. Зокрема, на проспекті Юрія Гагаріна. 

Ускладнений рух транспорту біля метро "Видубичі", "Дружби Народів", "Університет", "Кловська", "Голосіївська", "Театральна" та "Льва Толстого".

Зазначимо, що 27 березня у погода у Києві ускладнилась, на вулиці мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура +2-5 градусів.

Нагадаємо, у Києві з 31 березня буде змінено розклад руху поїздів міської електрички. 

Сьогодні у Києві очікується мокрий сніг У Києві обмежать рух біля метро "Дарниця" і "Чернігівська"
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України КиївКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся