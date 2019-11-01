В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах

В Киеве в пятницу вечером, 1 ноября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

Пробки зафиксированы на Голосеевском проспекте, на бульваре Тараса Шевченко, на проспекте Победы, на улице Владимирская, на улице Межигорская, на улице Набережно-Луговая, на улице Верхний Вал, на улице Хорива, на улице Нижний Вал, на улице Еленовская, на улице Ярославская, на улице Юрия Ильенко, на улице Дегтяревская.

Также движение затруднено на бульваре Дружбы народов, на Чоколовском бульваре, на проспекте Победы, на улице Саксаганского, на улице Большая Житомирская, на улице Глубочицкая, на площади Льва Толстого, на улице Борщаговская, на улице Елены Телиги, на проспекте Степана Бандеры, на Минском массиве.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Также пробки образовались на Северном мосту и на Гаванском мосту.

Пробки на левом берегу

Затруднено движение транспорта на улице Михаила Драгоманова, на Днепровской набережной, на улице Ревуцкого, на Харьковском шоссе, на проспекте Юрия Гагарина, на Лесном массиве, на Дарницком шоссе, на улице Тепловозная.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Напомним, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

Ранее сообщалось, что Киеврада подготовила новые правила пользования столичным метрополитеном. В частности, пассажирам будет запрещается перевозить велосипеды и животных без клеток, а также торговать и громко слушать музыку. Также в метро хотят запретить ездить на самокатах.