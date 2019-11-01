У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві в п'ятницю ввечері, 1 листопада, утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Затори на правому березі

Затори зафіксовані на Голосіївському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, на проспекті Перемоги, на вулиці Володимирська, на вулиці Межигірська, на вулиці Набережно-Лугова, на вулиці Верхній Вал, на вулиці Хорива, на вулиці Нижній Вал, на вулиці Оленівська, на вулиці Ярославська, на вулиці Юрія Іллєнка, на вулиці Дегтярівська.

Також ускладнено рух на бульварі Дружби народів, на Чоколівському бульварі, на проспекті Перемоги, на вулиці Саксаганського, на вулиці Велика Житомирська, на вулиці Глибочицька, на площі Льва Толстого, на вулиці Борщагівська, на вулиці Олени Теліги, на проспекті Степана Бандери, на Мінському масиві.

Фото: скріншот затор на правому березі

Також затори утворилися на Північному мосту і на Гаванському мосту.

Затори на лівому березі

Ускладнено рух транспорту на вулиці Михайла Драгоманова, на Дніпровській набережній, на вулиці Ревуцького, на Харківському шосе, на проспекті Юрія Гагаріна, на Лісовому масиві, на Дарницькому шосе, на вулиці Тепловозна.

Фото: скріншот затор на лівому березі

Нагадаємо, у центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Раніше повідомлялося, що Київрада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам забороняється перевозити велосипеди і тварин без клітин, а також торгувати і голосно слухати музику. Також у метро хочуть заборонити їздити на самокатах.