ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 17:45
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві в п'ятницю ввечері, 1 листопада, утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Затори на правому березі

Затори зафіксовані на Голосіївському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, на проспекті Перемоги, на вулиці Володимирська, на вулиці Межигірська, на вулиці Набережно-Лугова, на вулиці Верхній Вал, на вулиці Хорива, на вулиці Нижній Вал, на вулиці Оленівська, на вулиці Ярославська, на вулиці Юрія Іллєнка, на вулиці Дегтярівська.

Також ускладнено рух на бульварі Дружби народів, на Чоколівському бульварі, на проспекті Перемоги, на вулиці Саксаганського, на вулиці Велика Житомирська, на вулиці Глибочицька, на площі Льва Толстого, на вулиці Борщагівська, на вулиці Олени Теліги, на проспекті Степана Бандери, на Мінському масиві.

У Києві утворилися численні затори

Фото: скріншот затор на правому березі

Також затори утворилися на Північному мосту і на Гаванському мосту.

Затори на лівому березі

Ускладнено рух транспорту на вулиці Михайла Драгоманова, на Дніпровській набережній, на вулиці Ревуцького, на Харківському шосе, на проспекті Юрія Гагаріна, на Лісовому масиві, на Дарницькому шосе, на вулиці Тепловозна.

У Києві утворилися численні затори

Фото: скріншот затор на лівому березі

Нагадаємо, у центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Раніше повідомлялося, що Київрада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам забороняється перевозити велосипеди і тварин без клітин, а також торгувати і голосно слухати музику. Також у метро хочуть заборонити їздити на самокатах.

У Києві на вихідних можливі обмеження роботи метро Поліція відкрила справу через обстріл швидкісного трамвая в Києві
Новини України Київпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся