Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки зафиксированы на мосту Метро, на Северном мосту и на Дарницком мосту

В понедельник вечером, 28 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google maps.

Пробки на правом берегу

Движение автомобилей затруднено на бульваре Дружбы народов, на улице Предславинская, на улице Саксаганского, на Воздухофлотском проспекте, на бульваре Леси Украинки, на улице Паньковская, на проспекте Победы, на улице Ярославская, на улице Борисоглебская, на улице Межигорская, на проспекте Степана Бандеры.

Также движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко, на улице Крещатик, на Набережном шоссе, на улице Набережно-Луговая, на улице Глубочицкая, на улице Вышгородская, на улице Тургеневская, на улице Прорезная, на улице Волошская, на улице Нижний Вал.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Также пробки зафиксированы на мосту Метро, на Северном мосту и на Дарницком мосту.

Пробки на левом берегу

Пробки образовались на Харьковском шоссе, на проспекте Петра Григоренко, на Дарницком шоссе, на проспекте Юрия Гагарина, на Днепровской набережной, на Харьковской площади, на улице Тростянецкая.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Напомним, в Верховной раде Украины появился текст проект закона №2296 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения". ВР предлагают ограничить движение грузовиков во избежание загрязнения воздуха.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.