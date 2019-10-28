У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори зафіксовані на мосту Метро, на Північному мосту та на Дарницькому мосту

В понеділок увечері, 28 жовтня, в Києві утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google maps.

Затори на правому березі

Ускладнено рух автомобілів на бульварі Дружби народів, на вулиці Предславінська, на вулиці Саксаганського, на Повітрофлотському проспекті, на бульварі Лесі Українки, на вулиці Паньківська, на проспекті Перемоги, на вулиці Ярославська, на вулиці Борисоглібська, на вулиці Межигірська, на проспекті Степана Бандери.

Також ускладнено рух на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Хрещатик, на Набережному шосе, на вулиці Набережно-Лугова, на вулиці Глибочицька, на вулиці Вишгородська, на вулиці Тургенівська, на вулиці Прорізна, на вулиці Волоська, на вулиці Нижній Вал.

Фото: скріншот затор на правому березі

Також зафіксовані пробки на мосту Метро, на Північному мосту та на Дарницькому мосту.

Затори на лівому березі

Затори утворилися на Харківському шосе, на проспекті Петра Григоренка, на Дарницькому шосе, на проспекті Юрія Гагаріна, на Дніпровській набережній, на Харківській площі, на вулиці Тростянецька.

Фото: скріншот затор на лівому березі

Нагадаємо, у Верховній раді України з'явився текст проект закону №2296 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливого впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення". ВР пропонують обмежити рух вантажівок, щоб уникнути забруднення повітря.

Як повідомляло РБК-Україна, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.