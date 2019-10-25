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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    25.10.2019 - 08:18
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на правом берегу

В пятницу, 25 октября, в столице образовались многочисленные пробки на дорогах, в частности на проспекте Генерала Ватутина, проспекте Победы и четырех мостах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу Киева затруднено движение транспорта на улице Набережно-Крещатицкая, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы. Пробки образовались от станции метро "Шулявская" до станции метро "Академгородок".

Пробки на проспекте Леся Курбаса, улице Новая, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте из-за дорожно-транспортного происшествие (ДТП). Также на бульваре Тараса Шевченко затруднено движение транспорта из-за трех ДТП.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

На Северном мосту и проспекте Генерала Ватутина пробки из-за четырех аварий. Пробки также левом берегу Киева, а именно на бульваре Перова, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Дарницком шоссе, Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана. Затруднено движение транспорта на Южном и Дарницком мостах, а также моста имени Патона.

Напомним, в столице на эстакады Южного моста до конца октября ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.

Кроме того, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничили движение автотранспорта. Ограничения будут по 10 ноября.

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