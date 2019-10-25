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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 08:18
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому березі

У п'ятницю, 25 жовтня, у столиці утворились численні пробки на дорогах, зокрема на проспекті Генерала Ватутіна, проспекті Перемоги та чотирьох мостах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі Києва ускладнений рух транспорту на вулиці Набережно-Хрещатицька, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги. Пробки утворились від станції метро "Шулявська" до станції метро "Академмістечко".

Пробки на проспекті Леся Курбаса, вулиці Нова, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті через дорожно-транспортну пригоду (ДТП). Також на бульварі Тараса Шевченка ускладнений рух транспорту через три ДТП.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

На Північному мосту та проспекті Генерала Ватутіна пробки через чотири аварії. Пробки також лівому березі Києва, а саме на бульварі Перова, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дарницькому шосе, Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана. Ускладнений рух транспорту на Південному та Дарницькому мостах, а також мосту імені Патона.

Нагадаємо, в столиці на естакади Південного мосту до кінця жовтня обмежено рух автомобільного транспорту у бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.

Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження по 10 листопада.

У Києві утворилися численні затори Центр Києва скували пробки
Новини України Київпробки
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