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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    24.10.2019 - 18:33
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах

В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах вечером в четверг, 24 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

Пробки зафиксированы на Севастопольской площади, на Очаковском переулке, на проспекте Валерия Лобановского, на Чоколовском бульваре, на улице Вадима Гетьмана, на улице Борщаговская, на улице Выборгская, на улице Деснянская, на проспекте Победы, на улице Белорусская.

Также движение затруднено на улице Почайнинская, на улице Оболонская, на улице Верхний Вал, на улице Ярославская, на улице Григория Сковороды, на улице Набережно-Крещатицкая, на улице Межигорская, на улице Мостицкая, на улице Сырецкая, на проспекте Степана Бандеры, на улице Викентия Хвойки, на бульваре Тараса Шевченко, на улице Шота Руставели, на улице Мечникова, на улице Крещатик, на улице Константиновская.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Также пробки образовались на Дарницком, Северном мостах, а также на мосту имени Патона и на Гаванском мосту.

Пробки на левом берегу

Затруднено движение транспорта на Дарницком шоссе, на улице Тепловозная, на проспекте Петра Григоренко, на улице Михаила Драгоманова, на Днепровской набережной, на улице Ревуцкого, на Харьковском шоссе, на проспекте Юрия Гагарина, на Лесном массиве.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов планируют капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

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