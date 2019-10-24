ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 18:33
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві утворилися численні затори на дорогах ввечері у четвер, 24 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Затори на правому березі

Затори зафіксовані на Севастопольській площі, на Очаківському провулку, на проспекті Валерія Лобановського, на Чоколівському бульварі, на вулиці Вадима Гетьмана, на вулиці Борщагівська, на вулиці Виборзька, на вулиці Деснянська, на проспекті Перемоги, на вулиці Білоруська.

Також рух ускладнено на вулиці Почайнинська, на вулиці Оболонська, на вулиці Верхній Вал, на вулиці Ярославська, на вулиці Григорія Сковороди, на вулиці Набережно-Хрещатицька, на вулиці Межигірська, на вулиці Мостицька, на вулиці Сирецька, на проспекті Степана Бандери, на вулиці Вікентія Хвойки, на бульварі Тараса Шевченко, на вулиці Шота Руставелі, на вулиці Мечникова, на вулиці Хрещатик, на вулиці Костянтинівська.

У Києві утворилися численні заториФото: затори на правому березі (скріншот Google Maps)

Також затори утворилися на Дарницькому, Північному мостах, а також на мосту імені Патона і на Гаванському мосту.

Затори на лівому березі

Ускладнено рух транспорту на Дарницькому шосе, на вулиці Тепловозна, на проспекті Петра Григоренка, на вулиці Михайла Драгоманова, на Дніпровській набережній, на вулиці Ревуцького, на Харьківському шосе, на проспекті Юрія Гагаріна, на Лісовому масиві.

У Києві утворилися численні заториФото: затори на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів планують капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

У Києві іноземець переправляв співвітчизників до ЄС В Києві сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів, є постраждалі
Новини України Київпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся