В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах, в частности на проспекте Победы, Большой Окружной дороге, четырех мостах и проспекте Генерала Ватутина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

На проспекте Победы образовались сильные пробки. Также затруднено движение транспорта возле станций метро "Шулявская", "Нивки", "Берестейская", "Житомирская", "Академгородок".

Пробки зафиксированы на проспекте Правды, улице Семена Скляренко, улице Набережно-Рыбальская, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, улице Вячеслава Черновола, частично на бульваре Леси Украинки.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на проспекте Валерия Лобановского. Стабильно большие пробки на Большой окружной дороге, Голосеевском проспекте.

Пробки образовались на Южном, Дарницком, Северном мостах, а также на мосту имени Патона.

Пробки на левом берегу

Затруднено движение транспорта на проспекте Генерала Ватутина и частичного на Дарницком шоссе со стороны моста.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, в КГГА посоветовали киевским автомобилистам быть осторожными на дорогах во вторник, 22 октября. На магистралях прогнозируют слабую видимость, вызванную туманами. Видимость составит 200-500 м.

Также на проспекте Николая Бажана частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом дороги. Ограничение продлится 22 октября с 7:00 до 20:00 и 23 октября с 7:00 до 22:00. Речь идет об участке дороги на проспекте Бажана между Харьковской площадью и станцией метро "Харьковская".