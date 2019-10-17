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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    17.10.2019 - 08:30
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на правом берегу

Во вторник, 8 октября, образовались сильные пробки в Киеве на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Правый берег столицы

Затруднено движение транспорта на улице Щусева, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Вышгородская, улице Богатырская, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, улице Глыбочицкая, улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Пробки образовались на улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых Стрельцов, стабильно большие пробки на проспекте Победы от станции метро "Академгородок" до "Шулявская". Также затруднено движение транспорта на бульваре Леси Украинки, улице Жилянская, Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова. Масштабные пробки на Большой Окружной дороге.

Также пробки зафиксированы на Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе, возле станций метро "Выдубичи", "Голосеевская". Затруднено движение транспорта на Южном, Дарницком и Северном мостах, а также на мосту Патона.

Левый берег столицы

Затруднено движение транспорта со стороны мостов на проспекте Николая Бажана, Дарницком проспекте, проспекте Соборности, Броварском проспекте, бульваре Перова и Днепровской набережной. Также затруднено движение транспорта возле станций метро "Левобережная", "Осокорки", "Позняки", "Бориспольская".

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, в Киеве на две ночи ограничат движение транспорта на Дарницкой площади. Ограничение будет действовать с 22:00 18 октября до 09:00 19 октября, а также с 22:00 19 октября с 9:00 20 октября. В это время будет проводиться кладка верхнего слоя асфальта.

Кроме того, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

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