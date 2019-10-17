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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    17.10.2019 - 08:30
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому березі

У вівторок, 8 жовтня, утворились сильні пробки у Києві на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Правий берег столиці

Ускладнений рух транспорту на вулиці Щусєва, вулиці Олени Теліги, вулиці Семена Скляренка, вулиці Вишгородська, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Глибочицька, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Дегтярівська.

У Києві утворились численні пробки

Фото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Пробки утворились на вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових Стрільців, стабільно великі пробки на проспекті Перемоги від станції метро "Академмістечко" до "Шулявська". Також ускладнений рух транспорту на бульварі Лесі Українки, вулиці Жилянська, Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова. Масштабні пробки на Великій Окружній дорозі.

Також пробки зафіксовані на Голосіївському проспекті, Наддніпрянському шосе, біля станцій метро "Видубичі", "Голосіївська". Ускладнений рух транспорту на Південному, Дарницькому та Північному мостах, а також на мосту Патона.

Лівий берег столиці

Ускладнений рух транспорту зі сторони мостів на проспекті Миколи Бажана, Дарницькому проспекті, проспекті Соборності, Броварському проспекті, бульварі Перова та Дніпровській набережній. Також ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Лівобережна", "Осокорки", "Позняки", "Бориспільська".

У Києві утворились численні пробки

Фото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у Києві на дві ночі обмежать рух транспорту на Дарницькій площі. Обмеження діятиме з 22:00 18 жовтня до 09:00 19 жовтня, а також з 22:00 19 жовтня з 9:00 20 жовтня. В цей час буде проводитися кладка верхнього шару асфальту.

Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

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