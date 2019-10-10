В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве образовались пробки на правом и левом берегах

В четверг, 10 октября, в Киеве образовались пробки на правом и левом берегах, а также на трех мостах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google.

На правом берегу затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, возле станции метро "Ипподром", "Выставочный центр", на улице Максима Максимовича, проспекте Валерия Лобановского, улице Вячеслава Черновола, улице Новая. Также пробки образовались на Отрадном проспекте, проспекте Леся Курбаса и проспекте Космонавта Комарова.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Зафиксированы сильные пробки на проспекте Победы от станции метро "Академгородок" до станции метро "Шулявская". Затруднено движение транспорта на улице Сечевых Стрельцов, улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко в районе станции метро "Лукьяновская". Также пробки на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая.

Затруднено движение транспорта на Южном и Дарницком мостах, а также сильные пробки на мосту Патона.

На левом берегу Киева пробки образовались Броварском проспекте, на проспекте Генерала Ватутина, возле станции метро "Левобережная", на улице Братиславская. Кроме того, затруднено движение транспорта на проспекте Соборности, Днепровской набережной, Дарницком шоссе, проспекте Бажана, возле станции метро "Бориспольская".

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, во вторник, 15 октября, в Киеве ограничат движение автотранспорта на Надднепрянском шоссе.

Также в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.