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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    10.10.2019 - 08:24
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві утворились пробки на правому та лівому берегах

У четвер, 10 жовтня, у Києві утворились пробки на правому та лівому берегах, а також на трьох мостах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі ускладнений рух транспорту на Голосіївському проспекті, біля станції метро "Іподром", "Виставковий центр", на вулиці Максима Максимовича, проспекті Валерія Лобановського, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Нова. Також пробки утворились на Відрадному проспекті, проспекті Леся Курбаса та проспекті Космонавта Комарова.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Зафіксовані сильні пробки на проспекті Перемоги від станції метро "Академмістечко" до станції метро "Шулявська". Ускладнений рух транспорту на вулиці Січових Стрільців, вулиці Дегтярівська, вулиці Юрія Іллєнка в районі станції метро "Лук'янівська". Також пробки на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька.

Ускладнений рух транспорту на Південному та Дарницькому мостах, а також сильні пробки на мосту Патона.

На лівому березі Києва пробки утворились Броварському проспекті, на проспекті Генерала Ватутіна, біля станції метро "Лівобережна", на вулиці Братиславська. Крім того, ускладнений рух транспорту на проспекті Соборності, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, біля станції метро "Бориспільська".

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у вівторок, 15 жовтня, у Києві обмежать рух автотранспорту на Наддніпрянському шосе.

Також в Києві на естакади Південного мосту до кінця жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту у бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.

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