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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    23.09.2019 - 18:34
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на Северном и Южном мостах, Дарницком мосту и мосту Патона

В понедельник ввечером, 23 сентября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу столицы

Затруднено движение транспорта на Кольцевой дороге, на улице Вячеслава Черновола, на проспекте Космонавта Комарова, на проспекте Победы, на улице Лагерная, на улице Дорогожицкая, на улице Сечевых Стрельцов, на бульваре Тараса Шевченко, на улице Бассейная, на улице Крещатик, на Набережном шоссе, на улице Константиновская, на Минском массиве, на проспекте Правды, на улице Вышгородская, на улице Мостицкая, на улице Сергея Данченко.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки на правом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Пробки на левом берегу столицы

Пробки образовались на улице Бориспольская, на улице Ревуцкого, на Днепровской набережной, на улице Здолбуновской, на улице Урловской, на улице Канальная, на улице Анны Ахматовой, на улице Александра Кошица, на улице Михаила Драгоманова, на Харьковском шоссе.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки на левом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Отметим, что затруднено движение транспорта на Северном и Южном мостах, Дарницком мосту и мосту Патона.

Напомним, в Киеве в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях. Взорвать мост грозит 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Его задержали.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве в понедельник, 23 сентября, на ремонт закрыли пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса.

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