У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнено рух транспорту на Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту і мосту Патона

У понеділок ввечері, 23 вересня, в Києві утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Затори на правому березі столиці

Ускладнено рух транспорту на Кільцевій дорозі, на вулиці В'ячеслава Чорновола, на проспекті Космонавта Комарова, на проспекті Перемоги, на вулиці Лагерна, на вулиці Дорогожицька, на вулиці Січових Стрільців, на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Басейна, на вулиці Хрещатик, на Набережному шосе, на вулиці Костянтинівська, на Мінському масиві, на проспекті Правди, на вулиці Вишгородська, на вулиці Мостицька, на вулиці Сергія Данченка

Фото: затори на правому березі столиці (скріншот Google Maps)

Затори на лівому березі столиці

Затори утворилися на вулиці Бориспільська, на вулиці Ревуцького, на Дніпровській набережній, на вулиці Здолбунівській, на вулиці Урловській, на вулиці Канальна, на вулиці Анни Ахматової, на вулиці Олександра Кошиця, на вулиці Михайла Драгоманова, на Харківському шосе.

Фото: затори на лівому березі столиці (скріншот Google Maps)

Зазначимо, що ускладнено рух транспорту на Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту та мосту Патона.

Нагадаємо, в Києві у середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Рух на мосту було повністю перекрито в обох напрямках. Підірвати міст загрожує 42-річний виходець з Криму Олексій Белько. Його затримали.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві в понеділок, 23 вересня, на ремонт закрили пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса.