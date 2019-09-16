В Киеве образовались многочисленные пробки

Вечером в понедельник, 16 сентября, в столице образовались многочисленные пробки на правом и левом берегу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

Так, масштабное скопление автомобилей наблюдается на улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, просп. Победы, Набережном шоссе, бульваре Дружбы народов и Леси Украинки, ул. Крещатик, бульваре Тараса Шевченко, ул. Ильенка, ул. Вадима Гетьмана, ул. Саперно-Слобидской и Сечевых Стрельцов.

Также наблюдаются пробки возле станций метро "Лукьяновская", "Почтовая площадь", "Оболонь", "Театральная", "Палац спорта" и "Майдан Независимости".

Кроме того, затруднено движение в сторону левого берега на Северном мосту и мосту "Метро".

Пробки на левом берегу

Пробки наблюдаются на проспекте Соборности, ул. Евгения Сверстюка, просп. Юрия Гагарина, ул Двинской и Сиваской, на Дарницком шоссе и Днепровской набережной. Также масштабное скопление автомобилей наблюдается возле станций метро "Осокроки", "Позняки" и "Левобережная".

Напомним, с четверга, 19 сентября, в Киев со стороны Борисполя ограничат въезд грузового транспорта в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе. Такое решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 16 сентября, возле станции метро"Славутич" в Киеве около 30 автомобилей облили кислотой.