В Киеве облили кислотой 30 автомобилей

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Кислота значительно повредила автомобили

В ночь на 16 сентября в Киеве около 30 автомобилей облили кислотой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что кислоту вылили на автомобили в районе станции метро "Славутич".

"Сегодня ночью в районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет пострадавших еще продолжается, но уже начислено около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела все до металла", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все авто были припаркованы согласно правилам дорожного движения, проходу и проезду не мешали.

Увага! #Розшук! Сьогодні вночі в районі метро Славутич (ЖК Зарічний, Славутич, Рів‘єра) кислотою було облито велику кількість припаркованих автомобілів. Підрахунок постраждалих ще триває, але вже нараховано близько 30 автівок. Вилита кислота роз‘їла все аж до металу. Всі авто були припарковані згідно ПДР, ані проходу, ані проїзду не заважали. Може хтось щось бачив? Чув? За що взагалі таке можливо зробити? Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 16 вересня 2019 р.

Напомним, ранее в Киеве задержали трех мужчин, которые напали на полицейского в Дарницком районе. Правоохранитель сделал замечание компании, после чего началась словесная потасовка, которая переросла в драку. Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по факту стрельбы в пожарных в Киеве открыто уголовное дело. Спасатели приехали ликвидировать пожар на крыше дома, а один из жильцов перепутал их с ворами и начал стрелять из револьвера. Он сделал несколько выстрелов.

Также ранее спасатели предупреждали о сильных порывах ветра в Киеве. В столице и области порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.