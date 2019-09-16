У Києві утворилися численні затори

Увечері в понеділок, 16 вересня, у столиці утворилися численні затори на правому та лівому березі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі

Так, масштабне скупчення автомобілів спостерігається на вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, просп. Перемоги, Набережному шосе, бульварі Дружби народів і Лесі Українки, вул. Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка, вул. Іллєнка, вул. Вадима Гетьмана, вул. Саперно-Слобидской і Січових Стрільців.

Також спостерігаються затори біля станцій метро "Лук'янівська", "Поштова площа", "Оболонь", "Театральна", "Палац спорту" і "Майдан Незалежності".

Крім того, ускладнено рух у бік лівого берега на Північному мосту і мосту "Метро".

Пробки на лівому березі

Затори спостерігаються на проспекті Соборності, вул. Євгена Сверстюка, просп. Юрія Гагаріна, вул Двінській і Сиваській, на Дарницькому шосе та Дніпровській набережній. Також масштабне скупчення автомобілів спостерігається біля станцій метро "Осокроки", "Позняки" і "Лівобережна".

Нагадаємо, з четверга, 19 вересня, до Києва з боку Борисполя обмежать в'їзд вантажного транспорту у зв'язку з збільшенням кількості шкідливих речовин у повітрі. Таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 16 вересня, біля станції метро"Славутич" в Києві близько 30 автомобілів облили кислотою.