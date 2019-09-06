В Киеве образовались многочисленные пробки

Утром пятницы, 6 сентября, на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Так, движение транспортных средств затруднено на правом берегу столицы, а именно на Проспекте победы, бульваре Леси Украинки, улице Михаила Грушевского, бульваре Тараса Шевченко, улице Бульварно-Кудрявской улице Вячеслава Черновола, улице Юрия Ильенко, улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкая и на Надднепрянском шоссе

Также пробки сковали движение на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Академика Глушкова, Большой окружной дороге и улице Соборной. Кроме того, заторы наблюдаются на Дарницком мосту, мосту Патона, а также на Гаванском и Северном мостах.

По данным Google maps, на левом берегу пробки образовались на проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте, на проспекте Ватутина, проспекте Юрия Гагарина и Дарницком шоссе, а также на улице Коллекторной, Харьковском шоссе, переулке Чехова и улице Гната Хоткевича.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 сентября в Киеве частично ограничат движение транспорта вблизи Вокзальной площади. Ограничение будет действовать в субботу, 7 сентября, с 09:00 до 17:00. Причина ограничений: работы по обновлению покрытия на проезд от Вокзальной площади до улицы Льва Толстого.