У Києві утворилися численні затори

Вранці п'ятниці, 6 вересня, на дорогах Києва утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Так, рух транспортних засобів ускладнений на правому березі столиці, а саме на Проспекті перемоги, бульварі Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Бульварно-Кудрявській, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька та на Наддніпрянському шосе.

Також затори скували рух на проспекті Валерія Лобановського, проспекті Академіка Глушкова, Великій окружній дорозі та вулиці Соборній. Крім того, затори спостерігаються на Дарницькому мосту, мосту Патона, а також на Гаванському та Північному мостах.

За даними Google maps, на лівому березі затори утворилися на проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті, на проспекті Ватутіна, проспекті Юрія Гагаріна та Дарницькому шосе, а також на вулиці Колекторній, Харківському шосе, провулку Чехова та вулиці Гната Хоткевича.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 вересня у Києві частково обмежать рух транспорту поблизу Вокзальній площі. Обмеження діятиме у суботу, 7 вересня, з 09:00 до 17:00. Причина обмежень: роботи з оновлення покриття на проїзд від Вокзальної площі до вулиці Льва Толстого.