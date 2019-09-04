В Киеве образовались многочисленные пробки

Пробки в Киеве образовались на дорогах в среду, 4 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Затруднено движение транспорта на правом берегу столицы, а именно на проспекте Победы и возле станций метро "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская". Пробки на Большой окружной дороге, проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова, Отрадном проспекте, улице Вячеслава Черновола, проспект Валерия Лобановского.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Также зафиксированы пробки на Голосеевском проспекте, возле станций метро "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки", Надднепрянском шоссе, на бульваре Дружбы народов, бульваре Леси Украинки, улице Николая Гринченко, улице Большая Васильковская, возле станции метро "Дворец спорта".

Затруднено движение транспорта возле станций метро "Печерская", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого", на улице Шелковичная, улице Михаила Грушевского, возле мтеро "Контрактовая площадь", улице Набережно-Крещатицкая. Пробки также образовались на мосту Патона, Дарницком мосту и частично на Южном мосту.

На левом берегу Киева пробки образовались на проспекте Бажана, возле станции метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Бориспольская". Затруднено движение транспорта на проспекте Петра Григоренко, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, проспекте Юрия Гагарина, Броварском проспекте и возле станций метро "Левобережная", "Дарницкая", "Черниговская", "Лесная".

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сегодня погода ухудшится в центральных и южных областях. Ожидаются дожди и грозы в большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях.